Les moulins à huile de l’Antiquité à nos jours Maison des Huiles et Olives de France Nyons

Les moulins à huile de l’Antiquité à nos jours

Maison des Huiles et Olives de France 40 Place de la libération Nyons Drôme

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Produire l’or vert: les moulins à huile de l’Antiquité à nos jours.

Rencontre avec les auteurs de « Terre d’Eygues ».

Maison des Huiles et Olives de France 40 Place de la libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 27 84 nyonsarcheo@yahoo.fr

English :

Producing green gold: oil mills from antiquity to the present day.

Meet the authors of « Terre d’Eygues ».

German :

Das grüne Gold produzieren: Ölmühlen von der Antike bis heute.

Treffen mit den Autoren von « Terre d’Eygues ».

Italiano :

Produrre l’oro verde: i frantoi dall’antichità a oggi.

Incontro con gli autori di « Terre d’Eygues ».

Espanol :

Producir oro verde: molinos de aceite desde la antigüedad hasta nuestros días.

Conozca a los autores de « Terre d’Eygues ».

