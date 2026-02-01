Les Moulins de Chérisy Cherisy

Les Moulins de Chérisy

14 Route de Paris Cherisy Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avec les Moulins de Chérisy, il est bien loin le temps où l’on devait moudre le blé à la meule de pierre… et heureusement ! Car avec 230 tonnes de blé écrasé par jour il est nécessaire d’être bien équipé.

Vous découvrirez ses équipements ainsi que le processus de confection de la farine depuis la matière première jusqu’au produit fini.

Intervenant Sébastien Gesnouin

Tarif 5€/pers. gratuit pour les moins de 12 ans

RDV à 14h45, devant l’entreprise, 14 Route de Paris, 28500 Cherisy 5 .

14 Route de Paris Cherisy 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

With Moulins de Chérisy, the days when wheat had to be ground on a stone millstone are long gone? and thankfully so! Because with 230 tons of wheat crushed every day, you need to be well equipped.

