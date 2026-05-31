Les moulins, Moulins de Régusse, Régusse
Les moulins, Moulins de Régusse, Régusse vendredi 26 juin 2026.
Les moulins 26 – 28 juin Moulins de Régusse Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T02:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00
Ouverture et visite des moulins
Fonctionnement et historique
Moulins de Régusse Rue des moulins 83630 Régusse Régusse 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ouverture des moulins – fonctionnement du mécanisme Moulins