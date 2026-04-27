Vars-sur-Roseix

Les Mousta’chut les visites éclairées, découverte de Vars-sur-Roseix

Vars-sur-Roseix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Avec Elisabeth Fanthou, adjointe au maire, découvrez l’histoire de ce petit village en grès rouge. Ses particularités architecturales, ses grandes familles, ses spécialités et son lien surprenant avec la marine française. Rendez-vous sur la place du village .

Vars-sur-Roseix 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Les Mousta’chut les visites éclairées, découverte de Vars-sur-Roseix

L’événement Les Mousta’chut les visites éclairées, découverte de Vars-sur-Roseix Vars-sur-Roseix a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme