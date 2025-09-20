Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge Eglise Graincourt-lès-Havrincourt

Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge Eglise Graincourt-lès-Havrincourt samedi 20 septembre 2025.

Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge 20 et 21 septembre Eglise Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Prévoir des vêtements adaptés (12 degrés dans les galeries), des chaussures de marche et un éclairage individuel.

Eglise Rue de l’église, 62147 GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT Graincourt-lès-Havrincourt 62147 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025