Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge Eglise Graincourt-lès-Havrincourt
Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge Eglise Graincourt-lès-Havrincourt samedi 20 septembre 2025.
Les Muches de Graincourt-les-Havrincourt : visite des souterrains refuge 20 et 21 septembre Eglise Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite guidée samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Prévoir des vêtements adaptés (12 degrés dans les galeries), des chaussures de marche et un éclairage individuel.
Eglise Rue de l’église, 62147 GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT Graincourt-lès-Havrincourt 62147 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025