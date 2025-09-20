Les Mulhousiennes Mulhouse

Les 20 et 21 septembre 2025, Mulhouse vibre au rythme de la 12e édition des Mulhousiennes, une course solidaire emblématique dédiée à la lutte contre le cancer. Depuis sa création en 2014, cet événement rassemble chaque année près de 10 000 participantes et participants dans une ambiance à la fois sportive, festive et engagée.

Conçue pour être accessible à toutes et tous, la manifestation propose plusieurs formats adaptés aux envies et aux niveaux de chacun une course de 5 km (chronométrée ou non), une marche de 5 km pour prendre le temps tout en soutenant la cause, une nouveauté avec un parcours chronométré de 10 km pour les plus endurants, ainsi que des courses enfants (de 400 à 2400 mètres) programmées le samedi après-midi. Une course à distance est également prévue pour celles et ceux qui souhaitent participer où qu’ils soient.

Tout au long du week-end, l’événement s’anime avec des échauffements en musique, des animations, un village prévention & bien-être, des stands, des foodtrucks et une énergie communicative portée par des centaines de bénévoles. Au-delà de l’effort, chaque inscription permet de financer des projets locaux de lutte contre le cancer, faisant de chaque pas un acte de solidarité.

Que l’on vienne seul, entre amis, en famille ou avec ses collègues, c’est l’occasion de se dépasser, de partager un moment fort et de faire bouger les lignes… tout en foulant les rues de Mulhouse avec le sourire. .

45 boulevard Stoessel

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est info@lesmulhousiennes.fr

