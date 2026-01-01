Les murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon
Les murmures à l’Oreille
Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Les Murmures à l’Oreille, mélange théâtre, danse et musique live Durée 1 heure (à partir de 5 ans)
Un univers magique où la poésie du Flamenco se mêle à l’humour de personnages fantasques
Ecriture et mise en scène Laurence Marion-Diaz
Chorégraphies Albane Mathieu-Fuster
Distribution Magalie Journot, Sidney Balsalobre, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz .
Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
