Les murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon

Les murmures à l’Oreille

Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Les Murmures à l’Oreille, mélange théâtre, danse et musique live Durée 1 heure (à partir de 5 ans)
Un univers magique où la poésie du Flamenco se mêle à l’humour de personnages fantasques
Ecriture et mise en scène Laurence Marion-Diaz
Chorégraphies Albane Mathieu-Fuster
Distribution Magalie Journot, Sidney Balsalobre, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz   .

Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

