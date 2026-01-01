Les murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon

Les murmures à l’Oreille

Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Les Murmures à l’Oreille, mélange théâtre, danse et musique live Durée 1 heure (à partir de 5 ans)

Un univers magique où la poésie du Flamenco se mêle à l’humour de personnages fantasques

Ecriture et mise en scène Laurence Marion-Diaz

Chorégraphies Albane Mathieu-Fuster

Distribution Magalie Journot, Sidney Balsalobre, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz .

Le Scénacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

