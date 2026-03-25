LES MURMURES DE LA TERRE– CIE ECLAIR DE LUNE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LES MURMURES DE LA TERRE– CIE ECLAIR DE LUNE

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Une rencontre improbable entre Pépite, clowne lunaire et malicieuse, et le chef Sioux Sitting Bull, porteur d’un message universel.

Le spectacle prend pour point de départ une lettre authentique écrite en 1886 par Sitting Bull au président des États-Unis un plaidoyer poignant pour la nature, la paix et le respect des peuples. En dialogue avec Pépite, ces mots résonnent avec douceur, humour et poésie dans notre présent.

Familial dès 5 ans 40 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

An improbable encounter between Pépite, a mischievous lunar clown, and Sioux chief Sitting Bull, bearer of a universal message.

L’événement LES MURMURES DE LA TERRE– CIE ECLAIR DE LUNE Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE