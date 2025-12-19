LES MURMURES DE LA TERRE THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

LES MURMURES DE LA TERRE

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:30:00

fin : 2026-03-07 11:10:00

Date(s) :

2026-03-03

Ce spectacle est une ode poétique à la Terre, portée par la rencontre sensible entre deux voix que tout oppose, mais qui s’écoutent.

A partir de 5 ans.

À travers humour, émotion et émerveillement, il invite petits et grands à réfléchir ensemble à notre lien au vivant et à l’importance de préserver ce qui nous entoure. .

English :

This show is a poetic ode to the Earth, based on a sensitive encounter between two voices that are at odds with each other, but who listen to each other.

For ages 5 and up.

