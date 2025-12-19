LES MURMURES DE LA TERRE THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse
LES MURMURES DE LA TERRE
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-03-03 10:30:00
fin : 2026-03-07 11:10:00
2026-03-03
Ce spectacle est une ode poétique à la Terre, portée par la rencontre sensible entre deux voix que tout oppose, mais qui s’écoutent.
A partir de 5 ans.
À travers humour, émotion et émerveillement, il invite petits et grands à réfléchir ensemble à notre lien au vivant et à l’importance de préserver ce qui nous entoure. .
This show is a poetic ode to the Earth, based on a sensitive encounter between two voices that are at odds with each other, but who listen to each other.
For ages 5 and up.
