Les murmures du baroque | Passage Sainte-Croix Passage Sainte-Croix Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 19:00 – 20:00

Gratuit : non Participation libre, sur réservation.

Et si nous découvrions l’exposition Les murmures du trait en musique? À l’instar de Zhu Hong qui peint en écoutant de la musique baroque, les musiciens du département de musique ancienne du Conservatoire de Nantes vous invitent à découvrir quelques facettes de la musique baroque tout en découvrant les œuvres de l’artiste.Des sources italiennes du baroque de la première moitié du 17ème siècle, jusqu’à la musique infiniment riche et profonde de Bach, suivez les airs du clavecin italien à la découverte de ce répertoire varié.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-du-passage-sainte-croix/evenements/concert-les-murmures-du-baroque-11-10-25