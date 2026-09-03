Les Murmures du Musée Le Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

Les Murmures du Musée

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18 21:50:00

Date(s) :

2026-12-18

Un soir, au Musée des Beaux-Arts. Le personnage central de ce spectacle est le musée lui-même… Réalisant son rêve le plus secret, un visiteur nocturne et non autorisé va être témoin d’une assemblée générale extraordinaire : alors que les collections s’apprêtent à être déménagées, la présidente de cette réunion des figurants – ces agitateurs des tableaux du musée – convoque ses troupes pour une conversation nocturne.

L’enjeu est capital : dans quelle œuvre prendront-ils place pour le voyage ?

S’ensuivent de vifs échanges entre ces énigmatiques personnages, conversations entrecoupées de chansons et de lectures (textes d’auteurs ou créations originales) évoquant une sélection d’œuvres picturales dont les reproductions seront projetées sur grand écran.

Cette réunion secrète de ces drôles de personnages, pour qui les décors des tableaux ne sont finalement qu’un terrain de jeu, se conclura par l’intervention quasi divine du musée qui calmera tout ce petit monde en un poème sans appel.

Informations pratiques :

Lecture-spectacle proposée par la Compagnie Les Fous de la Rampe.

Conseillée à partir de 10 ans.

Durée 1h20.

Réservation recommandée, en ligne. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Murmures du Musée Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue