Les MURMurs d'Aurec C & gentlemen Aurec-sur-Loire 5 juillet 2025 19:00

Haute-Loire

Les MURMurs d’Aurec C & gentlemen Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Concerts, spectacle, cinéma en plein air, animations… Les MURMurs d’Aurec, c’est un été de culture gratuit et accessible à tous en plein cœur du château d’Aurec.

Parc du château

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68

English :

Concerts, shows, open-air cinema, entertainment… MURMurs d’Aurec is a summer of free culture open to all, right in the heart of the Château d’Aurec.

German :

Konzerte, Aufführungen, Freiluftkino, Animationen… Les MURMurs d’Aurec, das ist ein Sommer voller Kultur, kostenlos und für alle zugänglich, mitten im Herzen des Schlosses von Aurec.

Italiano :

Concerti, spettacoli, cinema all’aperto, animazione… MURMurs d’Aurec è un’estate di cultura gratuita e aperta a tutti, nel cuore del Castello d’Aurec.

Espanol :

Conciertos, espectáculos, cine al aire libre, animación… MURMurs d’Aurec es un verano cultural gratuito y abierto a todos, en pleno corazón del castillo de Aurec.

