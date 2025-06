Les MurMurs d’Aurec Histoires à lire debout – Aurec-sur-Loire 28 juin 2025 07:00

Les MurMurs d’Aurec Histoires à lire debout Cour du château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Histoires à lire debout sur la scène de la cour du château d’Aurec.

Cour du château d’Aurec

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

Stories to be read standing up on the stage in the courtyard of the Château d’Aurec.

German :

Geschichten, die im Stehen auf der Bühne im Innenhof des Schlosses von Aurec gelesen werden.

Italiano :

Storie da leggere in piedi sul palco nel cortile del Castello d’Aurec.

Espanol :

Historias que se leen de pie en el escenario del patio del castillo de Aurec.

