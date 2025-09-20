Les murs à pêches, entre passé et avenir Maison des Murs à pêches Montreuil

Les murs à pêches, entre passé et avenir Samedi 20 septembre, 10h30 Maison des Murs à pêches Seine-Saint-Denis

La Ville de Montreuil vous invite à cette visite qui s’inscrit dans le projet de valorisation et de préservation du site des Murs à Pêches, tout en répondant à une volonté d’ouverture de cet espace naturel au public.

Vos guides vous emmènent le long de ces sentes et vous racontent l’histoire de ces murs, héritage de la culture des fruitiers palissés : grâce à eux, les horticulteurs montreuillois ont pu notamment produire des pêches sous un climat peu propice, alimentant les marchés des Halles jusqu’au début du XXe siècle. À leur apogée, les murs à pêches couvrent un tiers de la ville, soit plus de 300 hectares, et constituent un linéaire de 300 kms de murs !

Les guides évoquent aussi les enjeux liés à la restauration progressive du site, inscrit au titre des sites et paysages du Ministère de la Culture : la restauration des murs, cofinancée par le Fonds européen de développement régional et la Fondation du Patrimoine – Mission Stéphane Bern, ainsi que l’aménagement des sentiers de la biodiversité, projet mené par la collectivité visant à créer un réseau de sentes piétonnes favorisant l’accès au cœur de cet espace naturel.

Et puis, entre les murs, vous découvrirez les jardins, dont plusieurs sont labellisés « jardins remarquables », ainsi que la variété des activités associatives du site.

Par Bruno Granozio.

Maison des Murs à pêches 89 rue Pierre-de-Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France

Partez à la découverte de ce site horticole exceptionnel composé de jardins cultivés et de parcelles boisées. Patrimoine identitaire de la ville de Montreuil et territoire d'exception à l'échelle métropolitaine, les 34 hectares des Murs à pêches représentent aussi un espace naturel de biodiversité et un haut lieu de la culture montreuilloise.

