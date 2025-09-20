Les murs du « 210 » : la mémoire du Beaujolais et de Victor Vermorel Institut Vermorel Villefranche-sur-Saône

Gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Saurez vous trouver le mystérieux message de Georges, vigneron, gardien du savoir du Beaujolais ? Le mur peint est une carte temporelle : les saisons sont des phases à franchir.

Chaque saison est une étape à franchir qui vous permettra de trouver un morceau du mystérieux message de Georges

Participez à une conférence sur l’histoire et le patrimoine architectural laissé par Victor Vermorel, cet artisan caladois devenu industriel.

Institut Vermorel 210 boulevard Vermorel 69400 Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 02 63 83 https://www.institut-vermorel.fr/ Victor Vermorel en 1897 crée la « Station Viticole » centre de recherches consacré à la vigne et à l'agriculture. Il y installe des laboratoires mais aussi une magnifique bibliothèque, une station météorologique…

Aujourd’hui, on y retrouve les organismes liés à la viticulture mais aussi des fresques remarquables qui retracent l’histoire du vignoble

A cette occasion, nous vous préparons un « escape game » autour des murs peints du « 210 ».

