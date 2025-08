Les murs ne servent à rien 9ème édition Le lavoir Rue Gainarde 26220 Dieulefit Dieulefit

Films documentaires, lectures de textes, expositions, photographie, conférence juridique, écoutes radio, cabinet de poésie, rencontres….une information exigeante, sensible et multiformes sur les questions migratoires, portée avec calme et détermination.

English :

Documentary films, readings, exhibitions, photography, legal conferences, radio broadcasts, poetry readings, meetings….demanding, sensitive and multifaceted information on migration issues, delivered with calm determination.

German :

Dokumentarfilme, Textlesungen, Ausstellungen, Fotografie, Rechtskonferenz, Radiohören, Poesiekabinett, Begegnungen….eine anspruchsvolle, sensible und facettenreiche Information über Migrationsfragen, die mit Ruhe und Entschlossenheit getragen wird.

Italiano :

Film documentari, letture, mostre, fotografie, conferenze giuridiche, trasmissioni radiofoniche, letture di poesie, incontri…. informazioni impegnative, sensibili e sfaccettate sulle questioni migratorie, fornite con serena determinazione.

Espanol :

Documentales, lecturas, exposiciones, fotografía, conferencias jurídicas, emisiones radiofónicas, recitales de poesía, encuentros… …. información exigente, sensible y polifacética sobre cuestiones migratorias, transmitida con serena determinación.

