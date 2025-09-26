Les murs ont des oreilles Crest

Les murs ont des oreilles Crest vendredi 26 septembre 2025.

Les murs ont des oreilles

la chapelle des Cordeliers Crest Drôme

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 01:30:00

2025-09-26

Pour le premier événement de l’association KATZPROJEKT, c’est un lieu emblématique de CREST qui a été choisi.

En effet pour suspendre vos yeux et vos oreilles, il faudra s’élever jusqu’à la chapelle des Cordeliers le 26 septembre 2025.

la chapelle des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 67 67 57

English :

For the first event of the KATZPROJEKT association, an emblematic place in CREST has been chosen.

To suspend your eyes and ears, you’ll have to climb up to the Chapelle des Cordeliers on September 26, 2025.

German :

Für die erste Veranstaltung des Vereins KATZPROJEKT wurde ein symbolträchtiger Ort in CREST ausgewählt.

Am 26. September 2025 können Sie Ihre Augen und Ohren in der Kapelle der Cordeliers aufhängen.

Italiano :

Per il primo evento organizzato dall’associazione KATZPROJEKT è stato scelto un luogo emblematico del CREST.

Per sospendere occhi e orecchie, il 26 settembre 2025 dovrete salire sulla Chapelle des Cordeliers.

Espanol :

Para el primer evento organizado por la asociación KATZPROJEKT, se ha elegido un lugar emblemático de CREST.

Para suspender la vista y el oído, habrá que subir a la Chapelle des Cordeliers el 26 de septiembre de 2025.

