Les murs ont des oreilles : la cabane de Julia Chausson Bibliothèque des Batignolles Paris
Les murs ont des oreilles : la cabane de Julia Chausson Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 4 février 2026.
Les murs ont des oreilles : la cabane de Julia Chausson
Dessinée et conçue par Julia Chausson, cette installation originale est constituée de modules à manipuler et d’une grande cabane de lecture, imaginée dans le prolongement graphique et narratif des livres de comptines de la collection « les petits chaussons ».
Exposition destinée aux plus jeunes (2-5 ans) et à leurs parents.
4 février à 16h30
dans la cabane à histoire
sur inscription, à partir de 2 ans
Le mercredi 04 février 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public tout-petits. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-04T17:30:00+01:00
fin : 2026-02-04T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-04T16:30:00+02:00_2026-02-04T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire