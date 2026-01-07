Les murs ont des oreilles : la cabane de Julia Chausson Bibliothèque des Batignolles Paris

Les murs ont des oreilles : la cabane de Julia Chausson

Dessinée et conçue par Julia Chausson, cette installation originale est constituée de modules à manipuler et d’une grande cabane de lecture, imaginée dans le prolongement graphique et narratif des livres de comptines de la collection « les petits chaussons ».

Exposition destinée aux plus jeunes (2-5 ans) et à leurs parents.

4 février à 16h30

dans la cabane à histoire

sur inscription, à partir de 2 ans

Le mercredi 04 février 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public tout-petits. A partir de 2 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



