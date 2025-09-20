Les murs ont la parole ! Résidence Préfectorale Saint-Pierre

Les murs ont la parole ! Résidence Préfectorale Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Les murs ont la parole ! Samedi 20 septembre, 15h15 Résidence Préfectorale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:15:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:15:00 – 2025-09-20T20:00:00

En 2016, une récolte de près d’une quarantaine de textes a été effectuée pour dresser un portrait détaillé de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, cette année là, fêtait ses 200 ans sous le drapeau français.

Les textes qui seront lu lors des Journées Européennes du Patrimoine sont ceux liés à l’architecture de l’archipel.

Résidence Préfectorale Rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.10.10. Le bâtiment fut construit vers 1885. Il servait de logement à l’administration du service de l’inscription maritime. Depuis 1934, cet hôtel est resté demeure gubernationale puis préfectorale. En 1941 et 1942, elle a hébergé durant plusieurs mois l’amiral Muselier, le capitaine de vaisseau Héron de Villefosse, puis M. Alain Savary. Le Président de la République Charles de Gaulle y a séjourné lors de sa visite à Saint-Pierre le 20 juillet 1967. Il fut complètement rénové en 1957. Accès libre uniquement pour les journées européennes du patrimoine

Imaginez soudain le vieux frigo, les maisons ou encore le phare de la Pointe aux canons doués de paroles…

Couverture « 200 ans Saint-Pierre et Miquelon îles(s) de France et ensuite… » Ouvrage collectif porté par Nadia AGLI.