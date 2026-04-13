Les musées d’Oradea se réunissent !, Armatei Române nr. 1/A, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Armatei Române nr. 1/A Bihor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Visite libre et concert

Armatei Române nr. 1/A 1/A, Calea Armatei Române 401087, Oradea Oradea 410087 Orașul Nou Bihor +40 259 706 101 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre, concert bus, tram

Visite libre et concert

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