Informations pratiques

Guzargues

Les Muses de la Triballe

D26 Guzargues Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Inspiré par les Muses de la mythologie grecque et Dionysos, dieu du vin et de la fête, cet événement offre un parcours artistique immersif à travers les vignes. Chaque étape met en lumière une discipline artistique et invite les visiteurs à devenir acteurs de leur découverte.

Entre culture & vins !

Plongez dans une journée hors du temps, où art, histoire & vin s’entrelacent au cœur des vignes du Domaine de la Triballe.

Inspirée des Muses grecques & de Dionysos, dieu du vin et de la fête, cette balade vous entraîne dans un parcours immersif au cœur de la garrigue.

AU PROGRAMME

– Déambulation artistique musique, photographie, danse, artisanat… chaque étape rend hommage à une Muse.

– Dégustation de nos vins & récits passionnants sur l’histoire du vin, de l’Antiquité à aujourd’hui.

– Repas champêtre écoresponsable ! Nos vins et jus de raisin disponibles sur place pour agrémenter le repas.

Évènement organisé dans le cadre des Oenocuturelles #Automne organisé par l’office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup. .

D26 Guzargues 34820 Hérault Occitanie +33 6 22 29 51 21 marie@la-triballe.com

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English :

Inspired by the Muses of Greek mythology and Dionysus, god of wine and celebration, this event offers an immersive artistic journey through the vineyards. Each stage highlights a different artistic discipline, inviting visitors to take part in the discovery.

L’événement Les Muses de la Triballe Guzargues a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup