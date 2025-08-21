Les Musicades 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades 2025
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 29 EUR
TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)
Début : Vendredi 2025-08-21 20:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-21
Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
English :
This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…
German :
Das diesjährige Thema « L’ Amour » (Liebe), um das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu feiern…
Italiano :
Il tema di quest’anno è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…
Espanol :
El tema de este año es « Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…
L’événement Les Musicades 2025 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-10 par Valence Romans Tourisme