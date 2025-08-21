Les Musicades 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère jeudi 21 août 2025.

Les Musicades 2025

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)

Début : Vendredi 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-21

Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

English :

This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…

German :

Das diesjährige Thema « L’ Amour » (Liebe), um das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu feiern…

Italiano :

Il tema di quest’anno è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…

Espanol :

El tema de este año es « Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…

