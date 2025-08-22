Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian Rue Bistour Romans-sur-Isère
Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian Rue Bistour Romans-sur-Isère vendredi 22 août 2025.
Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 29 EUR
TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…
Spectacle ‘’Entre duel et duo’’ avec Jean-François Zygel et André Manoukian.
Ce duel met en lumière la rencontre entre deux mondes musicaux le classique et le jazz.
.
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com
English :
This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…
Entre duel et duo with Jean-François Zygel and André Manoukian.
This duel highlights the meeting of two musical worlds: classical and jazz.
German :
Dieses Jahr steht das Thema « Liebe » im Mittelpunkt, um das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu feiern…
Show « Zwischen Duell und Duett » mit Jean-François Zygel und André Manoukian.
Dieses Duell beleuchtet die Begegnung zwischen zwei musikalischen Welten: Klassik und Jazz.
Italiano :
Il tema di quest’anno è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…
Entre duel et duo con Jean-François Zygel e André Manoukian.
Questo duello mette in evidenza l’incontro di due mondi musicali: la musica classica e il jazz.
Espanol :
El tema de este año es « Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…
Entre duelo y dúo con Jean-François Zygel y André Manoukian.
Este duelo pone de relieve el encuentro de dos mundos musicales: el clásico y el jazz.
L’événement Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-14 par Valence Romans Tourisme