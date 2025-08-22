Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades Jean-François Zygel et André Manoukian

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)

Début : Vendredi 2025-08-22 20:00:00

Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…

Spectacle ‘’Entre duel et duo’’ avec Jean-François Zygel et André Manoukian.

Ce duel met en lumière la rencontre entre deux mondes musicaux le classique et le jazz.

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

English :

This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…

Entre duel et duo with Jean-François Zygel and André Manoukian.

This duel highlights the meeting of two musical worlds: classical and jazz.

German :

Dieses Jahr steht das Thema « Liebe » im Mittelpunkt, um das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu feiern…

Show « Zwischen Duell und Duett » mit Jean-François Zygel und André Manoukian.

Dieses Duell beleuchtet die Begegnung zwischen zwei musikalischen Welten: Klassik und Jazz.

Italiano :

Il tema di quest’anno è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…

Entre duel et duo con Jean-François Zygel e André Manoukian.

Questo duello mette in evidenza l’incontro di due mondi musicali: la musica classica e il jazz.

Espanol :

El tema de este año es « Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…

Entre duelo y dúo con Jean-François Zygel y André Manoukian.

Este duelo pone de relieve el encuentro de dos mundos musicales: el clásico y el jazz.

