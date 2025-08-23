Les Musicades ‘’Les Musicades célèbrent l’Amour’’ Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades ‘’Les Musicades célèbrent l’Amour’’ Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 23 août 2025.

Les Musicades ‘’Les Musicades célèbrent l’Amour’’

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)

Début : Samedi 2025-08-23 20:00:00

2025-08-23

Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…

A 16h30 à la Collégiale Concert d’orgues de Baptiste-Florian Marie-Ouvrard

la soirée Avec Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian et des invités surprise !

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

English :

This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…

16:30 at the Collégiale: Organ concert by Baptiste-Florian Marie-Ouvrard

evening: With Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian and surprise guests!

German :

Dieses Jahr steht das Thema « L’ Amour » (Liebe) im Mittelpunkt, um das 10-jährige Bestehen des Festivals zu feiern…

Um 16.30 Uhr in der Stiftskirche: Orgelkonzert von Baptiste-Florian Marie-Ouvrard

am Abend: Mit Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian und Überraschungsgästen!

Italiano :

Quest’anno il tema è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…

Alle 16.30 nella Collégiale: concerto d’organo di Baptiste-Florian Marie-Ouvrard

la sera: con Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian e ospiti a sorpresa!

Espanol :

Este año el tema es « El Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…

A las 16.30 h en la Collégiale: Concierto de órgano de Baptiste-Florian Marie-Ouvrard

por la noche: Con Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig Siranossian e invitados sorpresa

