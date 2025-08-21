Les Musicades l’Orchestre symphonique Victor Hugo Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades l’Orchestre symphonique Victor Hugo Rue Bistour Romans-sur-Isère jeudi 21 août 2025.

Les Musicades l’Orchestre symphonique Victor Hugo

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…

Ouverture dans les Jardins du Musée par l’Orchestre symphonique Victor Hugo sous la Direction de Jean-François Verdier avec la participation de Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche …

.

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

English :

This year’s theme is « Love » to celebrate the Festival’s 10th anniversary…

Opening in the Jardins du Musée by the Orchestre symphonique Victor Hugo conducted by Jean-François Verdier with the participation of Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche?

German :

Das diesjährige Thema « L’ Amour » (Liebe), um das 10-jährige Bestehen des Festivals zu feiern…

Eröffnung in den Gärten des Museums durch das Victor Hugo Symphony Orchestra unter der Leitung von Jean-François Verdier und unter Mitwirkung von Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche?

Italiano :

Quest’anno il tema è « Amore » per celebrare il 10° anniversario del Festival…

Apertura nei Giardini del Museo da parte dell’Orchestra Sinfonica Victor Hugo diretta da Jean-François Verdier con la partecipazione di Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche?

Espanol :

Este año el tema es « El Amor » para celebrar el 10º aniversario del Festival…

Inauguración en los Jardines del Museo a cargo de la Orquesta Sinfónica Victor Hugo dirigida por Jean-François Verdier con la participación de Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche?

L’événement Les Musicades l’Orchestre symphonique Victor Hugo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-14 par Valence Romans Tourisme