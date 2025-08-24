Les Musicades Opéra Cosi fan tutte Rue Bistour Romans-sur-Isère

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 29 EUR

TN 29€ TR 15€ (abonné RS Scènes, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, groupe de 10 personnes et plus)

Début : Dimanche 2025-08-24 20:00:00

Cette année le thème « L’ Amour » pour fêter les 10 ans du Festival…

Opéra de Mozart (version 2 heures) par Castel Artes et l’Orchestre du Printemps sous la Direction d’Edwin Crossley-Mercer

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

English :

This year’s theme, « Love », celebrates the Festival’s 10th anniversary…

Mozart opera (2-hour version) by Castel Artes and the Orchestre du Printemps conducted by Edwin Crossley-Mercer

German :

Das diesjährige Thema « Liebe », um das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu feiern,…

Mozart-Oper (2-stündige Version) von Castel Artes und dem Frühlingsorchester unter der Leitung von Edwin Crossley-Mercer

Italiano :

Quest’anno il tema è « Amore », per celebrare il 10° anniversario del Festival…

Opera di Mozart (versione di 2 ore) di Castel Artes e dell’Orchestre du Printemps diretta da Edwin Crossley-Mercer

Espanol :

Este año el tema es « El amor », para celebrar el 10º aniversario del Festival…

Ópera de Mozart (versión de 2 horas) por Castel Artes y la Orchestre du Printemps dirigida por Edwin Crossley-Mercer

