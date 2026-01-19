Les Musicales Café concert InisFree L’incontournable Gond-Pontouvre
Les Musicales Café concert InisFree
L’incontournable 140 route de Paris Gond-Pontouvre Charente
Début : 2026-03-05 19:00:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Venez assister au Café concert du groupe InisFree à l’Incontournable !
L’incontournable 140 route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40
English :
Come and see the InisFree Café concert at l’Incontournable!
L’événement Les Musicales Café concert InisFree Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême