Les Musicales Café concert InisFree L’incontournable Gond-Pontouvre

Les Musicales Café concert InisFree

Gond-Pontouvre Charente

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Venez assister au Café concert du groupe InisFree à l’Incontournable !

L’incontournable 140 route de Paris Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40

English :

Come and see the InisFree Café concert at l’Incontournable!

