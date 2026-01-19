Les Musicales Café concert Sowat Les Avenauds Gond-Pontouvre
Les Musicales Café concert Sowat Les Avenauds Gond-Pontouvre mardi 3 mars 2026.
Les Musicales Café concert Sowat
Les Avenauds La Cervoiserie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Venez assister au Café concert du groupe Sowat à la Cervoiserie !
.
Les Avenauds La Cervoiserie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the Café concert by the band Sowat at La Cervoiserie!
L’événement Les Musicales Café concert Sowat Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême