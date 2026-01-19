Les Musicales Concert d’ouverture Square One place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre

Les Musicales Concert d’ouverture Square One

place de l’Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre Charente

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Venez participer au concert d’ouverture de la 33ème édition du festival Les Musicales !

place de l'Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40

Join us for the opening concert of the 33rd edition of Les Musicales!

