Les Musicales Concert d'ouverture Square One place de l'Hôtel de Ville Gond-Pontouvre vendredi 27 février 2026.
place de l'Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Venez participer au concert d'ouverture de la 33ème édition du festival Les Musicales !
Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40
English :
Join us for the opening concert of the 33rd edition of Les Musicales!
L'événement Les Musicales Concert d'ouverture Square One Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d'Angoulême