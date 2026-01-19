Les Musicales Concert Emilie Hédou Trio place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre

Les Musicales Concert Emilie Hédou Trio

place de l’Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre Charente

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez assister au concert du groupe Emilie Hédou Trio lors de la 33ème édition du Festival les Musicales !

place de l’Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40

Come and see the Emilie Hédou Trio in concert at the 33rd edition of the Festival les Musicales!

