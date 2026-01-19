Les Musicales Concert spectacle Commixtus place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre

Les Musicales Concert spectacle Commixtus

place de l’Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez assister au concert spectacle du groupe Commixtus dans le cadre du 33ème Festival Les musicales !

.

place de l’Hôtel de Ville Salle Joséphine Baker Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see the Commixtus concert and show as part of the 33rd Festival Les musicales!

L’événement Les Musicales Concert spectacle Commixtus Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême