Les Musicales Concerts Maison de la musique Bernard Aury Brioude
Les Musicales Concerts Maison de la musique Bernard Aury Brioude mercredi 1 avril 2026.
Les Musicales Concerts
Maison de la musique Bernard Aury 2 rue des Vignes Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Les Musicales 30è édition du 21 mars au 4 avril
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Maison de la musique Bernard Aury 2 rue des Vignes Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 98 05 embrioude@orange.fr
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English :
Les Musicales 30th edition from March 21 to April 4
L’événement Les Musicales Concerts Brioude a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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