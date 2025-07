Les MUSICALES dans les VIGNES de PROVENCE GOSPEL Château Virant Lançon-Provence

Les MUSICALES dans les VIGNES de PROVENCE GOSPEL Château Virant Lançon-Provence jeudi 7 août 2025.

Les MUSICALES dans les VIGNES de PROVENCE GOSPEL

Jeudi 7 août 2025 de 18h à 22h30. Château Virant CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 35 EUR

Début : Jeudi 2025-08-07 18:00:00

2025-08-07

Les MUSICALES dans les VIGNES de PROVENCE

Le Festival oenomusical itinérant s’arrête à Château Virant pour une soirée-concert et dégustation.

ENSEMBLE DU CŒUR GOSPEL VAR

Tarif concert (un verre de vin offert) 35€ Billetterie sur place Gratuit pour les enfants jusqu’à 15ans Ouverture des portes à partir de 18h00 Ouverture du bar et des foodtrucks à partir de 18h30 Accès PMR Parking gratuit. .

Château Virant CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les MUSICALES in the VINEYARDS of PROVENCE

The itinerant oenomusical festival stops off at Château Virant for an evening of concerts and wine tasting.

German :

Die MUSICALES in den WEINREBEN der PROVENCE

Das wandernde Wein-Musik-Festival macht in Château Virant für einen Konzertabend mit Weinprobe Halt.

Italiano :

MUSICHE NEI VIGNETI DI PROVENZA

Il festival itinerante del vino fa tappa a Château Virant per una serata di concerti e degustazioni.

Espanol :

MUSICALES en los VIÑEDOS de PROVENZA

El festival itinerante del vino se detiene en Château Virant para una velada de conciertos y degustación de vinos.

L'événement Les MUSICALES dans les VIGNES de PROVENCE GOSPEL Lançon-Provence a été mis à jour le 2025-07-23 par Provence Tourisme