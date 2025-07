Les Musicales dans les Vignes de Provence Route Nationale 7 Saint-Cannat

Les Musicales dans les Vignes de Provence

Mardi 29 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 8 août 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 21 août 2025 de 18h à 22h30. Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Dès le mois de juillet, la musique résonnera dans les vignes du domaine avec Les Musicales dans les vignes.

Répartis sur quatre dates, le domaine accueillera des concerts en plein air, offrant une expérience sensorielle où les harmonies musicales se mêleront à l’authenticité du lieu pour un instant suspendu entre art et nature. Du Jazz au Gospel, un éventail de styles musicaux envoûtants sera proposé.



Les dates à ne pas manquer



12 juillet Alain Arias Les Quatre Saisons de Vivaldi Quintet​​



29 juillet Basilic Swing​​ Jazz manouche



8 août Michel Pellegrino Sur la Route du Saxophone Quintet Jazz



​​​21 août Gospel Var .

Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From July onwards, music will resonate in the estate’s vineyards with Les Musicales dans les vignes.

German :

Ab Juli wird in den Weinbergen des Weinguts Musik erklingen, wenn Les Musicales dans les vignes (Musik in den Weinbergen) stattfindet.

Italiano :

A partire da luglio, i vigneti della tenuta si animeranno di musica nell’ambito di Les Musicales dans les vignes.

Espanol :

A partir de julio, los viñedos de la finca se llenarán de música con Les Musicales dans les vignes.

