Les Musicales dans les Vignes Jazz au Château du Seuil – Château du Seuil Aix-en-Provence, 4 juillet 2025 18:00, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes Jazz au Château du Seuil Vendredi 4 juillet 2025 de 18h à 22h.

18h00 Accueil

18h30 Verre de vin de dégustation, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30). Château du Seuil 4690 Route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

Des rendez-vous musicaux remplis d’émotions au cœur des plus prestigieux vignobles de Provence

Le Big Band 13 propose de faire revivre l’esprit grands orchestres de Duke Ellington ou Count Basie, avec des clins d’œil à des compositeurs plus modernes, comme Oliver Nelson, ou à des chanteurs français tels que Henri Salvador ou Nino Ferrer.



Son directeur musical, Michel Delakian, sa chanteuse, Claire Marlange et ses 19 musiciens, y trouvent la belle énergie pour faire vibrer le public, avec de grands standards comme ‘s wonderful, Moanin’, Cute, Blues March, All of me, Summertime, Caravan, I’m beginning to see the light. .

Château du Seuil 4690 Route du Seuil

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Emotion-filled musical rendezvous in the heart of Provence’s most prestigious vineyards

German :

Musikalische Begegnungen voller Emotionen inmitten der renommiertesten Weinberge der Provence

Italiano :

Incontri musicali ricchi di emozioni nel cuore dei vigneti più prestigiosi della Provenza

Espanol :

Encuentros musicales llenos de emoción en el corazón de los viñedos más prestigiosos de la Provenza

