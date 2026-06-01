Les Musicales dans les Vignes Joyful RD 19 Coudoux

Coudoux

Les Musicales dans les Vignes Joyful

Mardi 30 juin 2026 à partir de 18h30. RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Joyful, quintet de soul et gospel mené par Magali Ponsada, vous invite à une soirée vibrante et lumineuse entre énergie, émotion et partage.

Joyful réunit cinq musiciens, dont Magali Ponsada, animés par la passion de la soul et la force du gospel, pour offrir un concert à la fois vibrant et lumineux. Leur univers musical mêle grooves chaleureux, harmonies profondes et énergie spirituelle, donnant naissance à une musique moderne tout en restant profondément enracinée.



Entre titres inspirés, reprises revisitées et moments d’improvisation, Joyful propose une expérience intense où l’émotion côtoie la ferveur. Chaque morceau devient un espace de liberté et de partage, porté par une interprétation sincère et habitée.



Sur scène, la complicité du quintet et la puissance de ses voix diffusent une joie communicative, invitant le public à un voyage musical généreux, fédérateur et profondément humain.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles .

RD 19 Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 boutique@chateau-saint-hilaire.fr

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English :

Joyful, a soul and gospel quintet led by Magali Ponsada, invites you to a vibrant evening of energy, emotion and sharing.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Joyful Coudoux a été mis à jour le 2026-06-09 par Provence Tourisme