Les Musicales dans les Vignes « On my mind » au Château Saint Hilaire – RD 19 Route d'Aix Coudoux, 1 juillet 2025 18:00, Coudoux.

Bouches-du-Rhône

Les Musicales dans les Vignes « On my mind » au Château Saint Hilaire Mardi 1er juillet 2025 de 18h à 22h.

18h00 Accueil

18h30 Verre de vin de dégustation, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30). RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-07-01 22:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Des rendez-vous musicaux remplis d’émotions au cœur des plus prestigieux vignobles de Provence

Magali Ponsada cheffe de choeur du groupe Divin’Gospel et choriste, pour de nombreux artistes dont Céline Dion… En Preparation de la tournée » Génération Céline 4 voix pour une légende » Elle a foulé toutes les plus grandes salles de concert en France et à l’étranger comme Le Colisée Pepsi à Québec, le Stade Velodrome, L’Olympia…. C’est dans cette perspective qu’elle nous propose avec deux autres grands artistes, sont nouveau spectacle On my mind, qui propose des reprise de Whitney Houston, Aretha Franklin, Ray Charles… .

RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire

Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Emotion-filled musical rendezvous in the heart of Provence’s most prestigious vineyards

German :

Musikalische Begegnungen voller Emotionen inmitten der renommiertesten Weinberge der Provence

Italiano :

Incontri musicali ricchi di emozioni nel cuore dei vigneti più prestigiosi della Provenza

Espanol :

Encuentros musicales llenos de emoción en el corazón de los viñedos más prestigiosos de la Provenza

