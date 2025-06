LES MUSICALES DANS LES VIGNES DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE Puyloubier 29 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

LES MUSICALES DANS LES VIGNES Dimanche 29 juin 2025 de 18h à 23h. DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE CHEMIN DES PLAINES Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29 23:00:00

2025-06-29

JAZZ NEW ORLEANS au coeur du Domaine la Grande Bauquière, durée environ 1h30

JAZZ NEW ORLEANS au coeur du Domaine la Grande Bauquière, concert, verre de dégustation offert avec l’entrée, food truck sur place pour la restauration. Durée environ 1h30 .

DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE CHEMIN DES PLAINES

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

JAZZ NEW ORLEANS in the heart of Domaine la Grande Bauquière, duration approx. 1h30

German :

JAZZ NEW ORLEANS im Herzen der Domaine la Grande Bauquière, Dauer ca. 1,5 Stunden

Italiano :

JAZZ NEW ORLEANS nel cuore del Domaine la Grande Bauquière, durata circa 1h30

Espanol :

JAZZ NEW ORLEANS en el corazón del Domaine la Grande Bauquière, duración aprox. 1h30

