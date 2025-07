LES MUSICALES DANS LES VIGNES DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE Puyloubier

LES MUSICALES DANS LES VIGNES DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE Puyloubier samedi 30 août 2025.

LES MUSICALES DANS LES VIGNES

Samedi 30 août 2025 de 18h à 23h. DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE CHEMIN DES PLAINES Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Concert de Gospel au milieu des vignes, verre de vin offert, restauration et buvette sur place pour découvrir les vins du domaine

concert de gospel avec 20 chanteurs, au milieu des vignes. verre de vin offert avec votre entrée, food truck sur place pour la restauration, buvette du Domaine. .

DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE CHEMIN DES PLAINES Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 05 37 contact@domainelagrandebauquiere.com

English :

Gospel concert among the vines, complimentary glass of wine, food and refreshments on site to discover the estate’s wines

German :

Gospelkonzert inmitten der Weinberge, kostenloses Glas Wein, Essen und Trinken vor Ort, um die Weine des Weinguts zu entdecken

Italiano :

Concerto gospel in mezzo ai vigneti, bicchiere di vino in omaggio, cibo e rinfreschi in loco per scoprire i vini della tenuta

Espanol :

Concierto de gospel en medio de los viñedos, copa de vino gratis, comida y refrescos in situ para descubrir los vinos de la finca

L’événement LES MUSICALES DANS LES VIGNES Puyloubier a été mis à jour le 2025-07-23 par Provence Tourisme