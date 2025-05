Les Musicales de Bellécorce – Maison des Arts Guer, 29 mai 2025 20:30, Guer.

Morbihan

Les Musicales de Bellécorce Maison des Arts Chapelle Saint-Thomas Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 20:30:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-29

Dans un spectacle musical inédit, porté par l’auteur du texte, Mickaël Brun-Arnaud, et des comédiens/musiciens, la lecture musicale Mémoires de la forêt revient sur les moments forts du premier volume de la série, Les souvenirs de Ferdinand Taupe . La narration et la musique s’entremêlent dans des odes à l’amitié, la bienveillance et au souvenir, écrites et composées par Mickaël.

La lecture musicale Mémoires de la forêt vous propose d’entrer, l’espace d’un instant, dans les bois de Bellécorce, puis de vous laisser conter l’histoire d’Archibald Renard et de son ami, Ferdinand Taupe, atteint de la maladie de l’Oublie-Tout, en quête de son amour perdu.

L’événement se déroule à la Maison des Arts de Guer, rue Saint-Thomas. .

Maison des Arts Chapelle Saint-Thomas

Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

