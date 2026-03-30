Les musicales de Cazenac

Domaine de Cazenac Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Pour la troisième année consécutive, les Musicales de Cazenac proposeront deux soirées musicales d’exception les vendredi 10 avril 2026 à 19h30 et samedi 11 avril 2026 à 18h30, avec la participation de la pianiste Bella Schütz et du Trio Sypniewski.

Tarifs 20 € le concert 35 € les deux concerts

Pour la troisième année consécutive, les Musicales de Cazenac proposeront deux soirées musicales d’exception les vendredi 10 avril 2026 à 19h30 et samedi 11 avril 2026 à 18h30, avec la participation de la pianiste Bella Schütz et du Trio Sypniewski.

Figure montante de la jeune génération, Bella Schütz mène déjà une carrière internationale saluée par la critique. À ses côtés, le Trio Sypniewski — formé des trois sœurs Anna, Magdalena et Caroline — s’impose par la finesse de son jeu et son engagement chambriste.

Le concert du vendredi sera consacré au romantisme avec des œuvres de Frédéric Chopin, Franz Schubert et Franz Liszt.

Le samedi, le programme traversera le baroque et le classicisme avec Johann Sebastian Bach, Henry Purcell et Ludwig van Beethoven. .

Domaine de Cazenac Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 74 54 81

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English : Les musicales de Cazenac

For the third year running, the Musicales de Cazenac will offer two exceptional musical evenings on Friday, April 10, 2026 at 7:30pm and Saturday, April 11, 2026 at 6:30pm, featuring pianist Bella Schütz and the Sypniewski Trio.

Prices: 20 ? per concert ? 35 ? for both concerts

L’événement Les musicales de Cazenac Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-03-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne