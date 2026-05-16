Les Musicales de La Loupière Place de l’église La Ferté-Loupière

La Ferté-Loupière

Les Musicales de La Loupière

Place de l’église Eglise Saint-Germain La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

– Samedi 7 juin à 20h30 Dans les pas de J.S. Bach son périple allemand (à pied !) à la découverte des plus grands musiciens de son temps. Avec 10 artistes, dont la célèbre cantatrice Eléonore Pancrazi, Révélation Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2019.

– Dimanche 8 juin à 17h30 Dans les salons viennois Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven… Duos, trios et quatuors à cordes.

– Lundi 9 juin à 11h Le Lamentin qui passait par là ! Conte musical pour ENFANTS. .

Place de l’église Eglise Saint-Germain La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 99 61 21 lamefel.asso@gmail.com

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English : Les Musicales de La Loupière

L’événement Les Musicales de La Loupière La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !