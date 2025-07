Les Musicales de La Roque en l’église de Canac Campagnac

Les Musicales de La Roque en l’église de Canac Campagnac mercredi 6 août 2025.

Les Musicales de La Roque en l’église de Canac

Campagnac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Tarif soirée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Venez assister au tout premier festival initié par Emilie & Florimond, résidents à La Roque Valzergues & musiciens au Conservatoire de Paris.

Quatuor Ellis (cordes) sera en concert en l’église de Canac. Au programme œuvres de Schubert, Dvorak, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Fauré, Massenet, Piazzola, Bartok….

Rendez-vous à 20h30 le mercredi 6 août.

Infos et réservations ICI. 20 .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie

English :

Come and take part in the very first festival initiated by Emilie & Florimond, residents of La Roque Valzergues & musicians at the Paris Conservatoire.

German :

Besuchen Sie das allererste Festival, das von Emilie & Florimond, Bewohner von La Roque Valzergues & Musiker am Konservatorium in Paris, initiiert wurde.

Italiano :

Venite a partecipare al primissimo festival ideato da Emilie & Florimond, residenti a La Roque Valzergues e musicisti del Conservatorio di Parigi.

Espanol :

Participe en el primer festival creado por Emilie y Florimond, residentes en La Roque Valzergues y músicos del Conservatorio de París.

L’événement Les Musicales de La Roque en l’église de Canac Campagnac a été mis à jour le 2025-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)