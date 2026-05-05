Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA Château de Turenne Turenne
Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA Château de Turenne Turenne vendredi 31 juillet 2026.
Turenne
Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA
Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le groupe LunA NovA revient pour offrir au public un moment musical unique, entre atmosphère estivale et patrimoine historique.
Installez-vous dans l’ambiance chaleureuse du château et laissez-vous porter par la musique au cœur de l’un des plus beaux panoramas de la région.
Le Mess des Officiers, kiosque gourmand du château, proposera une offre de restauration sur place pour accompagner la soirée.
Réservation conseillée.
A 20h dans les jardins du château (sous réserve des conditions météorologiques). Réservation fortement conseillée .
Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 31 02 68
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English : Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA
L’événement Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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