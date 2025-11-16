Les musicales de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Les musicales de l’Hôtel de Ville « Airs de cour »

Genre profane emblématique de tout le XVIIe siècle français, l’air de cour, alliant poésie et musique, illustre le raffinement grandissant des salons et de la haute société.

La musique vocale occupe une place prépondérante. Par ses qualités rhétoriques et expressives, la voix est le modèle de la musique, et le texte littéraire est le support à l’élaboration du langage musical.

Une nouvelle poésie, plus lyrique et plus galante, imitée à la fois de l’antique et de modèles italiens contemporains, répond au nouveau genre musical des airs de cour. Ce concert fera entendre également des pièces instrumentales qui viendront ponctuer et nourrir l’atmosphère sensible de ce programme.

Au programme P. Guedron, A. Boesset, E. Moulinier, M. Lambert, J.M. Hotteterre

AvecClaudine Bunod, voix / Keiko Murakami, flûte traversière / Chantal Baeumler, viole de gambe / Nicolas Aubin, clavecin

En partenariat avec le conservatoire de Pays de Montbéliard Agglomération

Réservation impérative au 03 81 99 22 57 .

Hôtel de Ville Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

English : Les musicales de l’Hôtel de Ville

German : Les musicales de l’Hôtel de Ville

Italiano :

Espanol :

L’événement Les musicales de l’Hôtel de Ville Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD