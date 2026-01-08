Les musicales de l’Hôtel de Ville Montbéliard

Les musicales de l’Hôtel de Ville

Telemann, une mosaïque de couleurs

Pour faire suite au concert subtiles mélodies , qui parcourait la musique baroque allemande, un coup de projecteur est mis sur Georg Philipp Telemann.

Autodidacte, il est le compositeur le plus célèbre de son époque, mais aussi certainement le plus fécond de toute l’histoire de la musique.

Taverso, violon, viole de gambe, basson et clavecin rivaliseront d’inventivité dans un programme varié au service d’une musique colorée, énergique et toujours subtile.

Au programme

Quatuor en ré m pour flûte, violon, basson et basse continue

Trio en Sol m pour violon, viole de gambe et basse continue

…

AVEC Keiko Murakami, flûte, Anrdea Pujado, violon, Benoit Tainturier, basson, Chantal Baeumler, viole de gambe, Nicolas Aubin, clavecin

Réservation obligatoire au 03 81 99 22 57

En partenariat avec le conservatoire de Pays de Montbéliard agglomération .

