Les musicales de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Louhans samedi 6 septembre 2025.

Hôtel-Dieu 3 rue Capitaine Vic Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06 2025-09-07

Samedi 06/09/2025, Parfum d’Opéra , cantatrice soprano lyrique à la voix puissante et limpide, Rachel vous fera vivre un grand moment d’émotion et de plaisir intense à travers le répertoire d’opéras célèbres du 19e siècle intitulé Puccini, Verdi, Catalani…. accompagnée au piano par Jean Gueneau.

Dimanche 07/09/2025, Voyage à travers les siècles Duo de choc rare et original pour un programme inédit de saveurs musicales ! Nicolas Prost, saxophoniste, et Béatrice Guillermin, harpiste, proposent un voyage où virtuosité et Poésie se croisent dans un somptueux mélange de lyrisme et d’énergie. Le programme rend hommage à des compositeurs majeurs tels Manuel De Falla, Astor Piazzolla, George Gershwin, Chick Coréa…Vous l’aurez compris, tout en restant dans du répertoire classique , il est tout de même fortement marqué par l’influence du jazz… .

Hôtel-Dieu 3 rue Capitaine Vic Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr

