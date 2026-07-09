Informations pratiques

Privezac

Les musicales de l’ouest Aveyron du plateau de Montbazens

Privezac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

2ème édition des musicales de l’ouest Aveyron du plateau de Montbazens. Rendez-vous Place de la Mairie au barr Joyspot à 19 h.

Le concept est simple un bar, du Bach et un barbecue. Le quintette Aeris, originaire de Toulouse, interprête un programme allant de Bach à Gershwin, dans un apéro-bandas, restaurations et buvette sur place.

Adultes 12 euros, de 16 ans 5 euros. Contact et billetterie lesmusicalesouestaveyron.fr (Campagne Art et Plateau avec le soutien de la commune de Privezac, du département de l’Aveyron et de la région Occitanie) .

Privezac 12350 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Les musicales de l’ouest Aveyron du plateau de Montbazens Privezac a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)