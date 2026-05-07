Névez

Les Musicales de Névez

Sur le parvis de l’office de tourisme Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concert du groupe Dorn a Dorn musique bretonne

Face à l’office de tourisme de Névez .

Sur le parvis de l’office de tourisme Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23

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English : Les Musicales de Névez

L’événement Les Musicales de Névez Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA