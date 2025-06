Les Musicales de Normandie Récital Benjamin ALARD Rue des Forts Fécamp 10 août 2025 16:00

Seine-Maritime

Les Musicales de Normandie Récital Benjamin ALARD Rue des Forts Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-08-10 16:00:00

fin : 2025-08-10 17:30:00

2025-08-10

Récital Benjamin ALARD, orgue

J.S. Bach, Sonate en ré majeur BWV 963

Corrette, Concerto comique n° 25 en sol mineur

Rameau, La pantomime / Entrée de Polymnie Les Boréades

Chaconne Les Indes galantes

Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux

Nous poursuivons notre partenariat avec le festival des orgues Cavaillé-Coll de Normandie initié par Jean-Baptiste Monnot, titulaire du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Pour ce concert, nous avons la joie d’accueillir Benjamin Alard qui est sans nul doute l’un des clavecinistes et organistes les plus talentueux de sa génération.

Grand spécialiste de Bach, dont il enregistre une intégrale des oeuvres pour clavier seul chez harmonia mundi©, il nous proposera dans ce récital d’entendre plusieurs de ses transcriptions d’oeuvres de Corrette et Rameau ainsi que le célèbre Carnaval des Animaux qui sera magnifié par les sublimes couleurs de l’orgue de La Trinité de Fécamp.

Ouverture de la billetterie sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement. Veuillez contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

Rue des Forts Abbatiale de la Sainte-Trinité

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41

English : Les Musicales de Normandie Récital Benjamin ALARD

Benjamin ALARD recital, organ

J.S. Bach, Sonata in D major BWV 963

Corrette, Concerto comique No. 25 in G minor

Rameau, La pantomime / Entrée de Polymnie Les Boréades

Chaconne Les Indes galantes

Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux

We are continuing our partnership with the Cavaillé-Coll organ festival of Normandy, initiated by Jean-Baptiste Monnot, titular of the great organ of the Abbatiale Saint-Ouen in Rouen. For this concert, we are delighted to welcome Benjamin Alard, undoubtedly one of the most talented harpsichordists and organists of his generation.

A great specialist of Bach, whose complete works for solo keyboard he has recorded for harmonia mundi©, in this recital we will hear several of his transcriptions of works by Corrette and Rameau, as well as the famous Carnaval des Animaux, magnified by the sublime colors of the organ at La Trinité de Fécamp.

Ticket sales open 30 minutes to 1 hour before the event. Please contact the festival in advance of events for PRM (07 61 24 70 41).

German :

Recital Benjamin ALARD, Orgel

J.S. Bach, Sonate in D-Dur BWV 963

Corrette, Concerto comique Nr. 25 in g-Moll

Rameau, La pantomime / Entrée de Polymnie Les Boréades

Chaconne Les Indes galantes

Saint-Saëns, Der Karneval der Tiere

Wir setzen unsere Partnerschaft mit dem Festival der Cavaillé-Coll-Orgeln in der Normandie fort, das von Jean-Baptiste Monnot, dem Inhaber der großen Orgel der Abteikirche Saint-Ouen in Rouen, initiiert wurde. Für dieses Konzert freuen wir uns, Benjamin Alard begrüßen zu dürfen, der zweifellos einer der talentiertesten Cembalisten und Organisten seiner Generation ist.

Als großer Bach-Spezialist, von dem er eine Gesamteinspielung der Werke für Tasteninstrumente bei harmonia mundi© aufgenommen hat, wird er uns in diesem Konzert mehrere seiner Transkriptionen von Werken von Corrette und Rameau sowie den berühmten Karneval der Tiere vorstellen, der durch die sublimen Farben der Orgel von La Trinité de Fécamp veredelt wird.

Der Kartenvorverkauf beginnt 30 Minuten bis 1 Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Bitte kontaktieren Sie das Festival im Vorfeld der Veranstaltungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (07 61 24 70 41).

Italiano :

Recital di Benjamin ALARD, organo

J.S. Bach, Sonata in re maggiore BWV 963

Corrette, Concerto comico n. 25 in sol minore

Rameau, La pantomima / Entrée de Polymnie Les Boréades

Ciaccona Les Indes galantes

Saint-Saëns, Il carnevale degli animali

Continua la nostra collaborazione con il festival organistico Cavaillé-Coll in Normandia, avviato da Jean-Baptiste Monnot, titolare del grande organo della chiesa abbaziale di Saint-Ouen a Rouen. Per questo concerto siamo lieti di accogliere Benjamin Alard, che è senza dubbio uno dei più talentuosi clavicembalisti e organisti della sua generazione.

Grande specialista di Bach, di cui ha inciso l’integrale delle opere per tastiera sola per harmonia mundi©, in questo recital ascolteremo diverse sue trascrizioni di opere di Corrette e Rameau, oltre al famoso Carnaval des Animaux, che sarà amplificato dai colori sublimi dell’organo de La Trinité de Fécamp.

I biglietti saranno disponibili in loco tra 30 minuti e 1 ora prima dell’inizio dell’evento. Per i PRM, contattare il festival prima degli eventi (07 61 24 70 41).

Espanol :

Recital Benjamin ALARD, órgano

J.S. Bach, Sonata en re mayor BWV 963

Corrette, Concierto cómico nº 25 en sol menor

Rameau, La pantomime / Entrée de Polymnie Les Boréades

Chaconne Les Indes galantes

Saint-Saëns, El carnaval de los animales

Continuamos nuestra colaboración con el festival de órgano Cavaillé-Coll de Normandía, iniciado por Jean-Baptiste Monnot, titular del gran órgano de la abadía de Saint-Ouen en Ruán. Para este concierto, tenemos el placer de recibir a Benjamin Alard, sin duda uno de los clavecinistas y organistas más talentosos de su generación.

Gran especialista de Bach, cuyas obras completas para teclado solo ha grabado para harmonia mundi©, en este recital escucharemos varias de sus transcripciones de obras de Corrette y Rameau, así como el célebre Carnaval des Animaux, que se verá magnificado por los sublimes colores del órgano de La Trinité de Fécamp.

Las entradas estarán disponibles in situ entre 30 minutos y 1 hora antes del comienzo del evento. Para las PMR, póngase en contacto con el festival con antelación (07 61 24 70 41).

